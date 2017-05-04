  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Almanya'da başörtülüler dışlanıyor

Almanya'da başörtülüler dışlanıyor

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Christine Lüders, başörtülülerin hayatın farklı alanlarında ayrımcılığa uğradığını söyledi.

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Almanyada başörtülüler dışlanıyor

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Christine Lüders, başörtülülerin hayatın farklı alanlarında ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Lüders, yaptığı açıklamada, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine 2006’dan itibaren 300’den fazla başörtülünün başvurduğunu, kurumlarında toplam 21 bin ayrımcılık başvurusu konusunda çalışma yapıldığı düşünülürse, başörtüsünden dolayı müracaat edenlerin çok yüksek bir orana karşılık gelmediğini belirtti.

Ancak bu başvuruların ayrımcılığın gerçek boyutunu yansıtmaktan uzak olduğunu vurgulayan Lüders, çok sayıda kişinin haksızlığa karşı sesini çıkarmadığından veya nereden destek alabileceğini bilmediğinden dolayı mağduriyeti sineye çektiğini ifade etti.

Lüders, "Başörtülü Müslümanlar değişik şekillerde ayrımcılık tecrübesi yaşıyor. Mağdurlar, iş veya staj yeri için yaptıkları başvurularda iş piyasasında haksızlığa uğradıklarını anlatıyorlar. Başka kadınlar konut bulma konusunda zorluk çektiklerini veya başörtüsünden dolayı spor salonlarına kabul edilmediklerini bildiriyorlar." şeklinde konuştu.

İşverenlerin başörtülü kadınları işe almamasının veya staj imkanı tanımamasının bir gerekçesi olamayacağını ifade eden Lüders, bir iş için müracaat eden adayın niteliğinin dış görünüşüne veya hangi dine mensup olduğuna bağlı olmaması gerektiğini kaydetti.

Ancak AB Adalet Divanının en son aldığı kararda işverenin genel bir tarafsızlık tutumunu gerekçe göstererek başörtüsünü yasaklamasına izin verildiğine işaret eden Lüders, "Ben bu kararı eleştiriyorum ve işverenlerin bu kararı uygulamaya koymamalarını diliyorum." dedi.

Lüders, bir çok işverenin, çeşitliliğin kendi çıkarlarına olduğu ve insanların dışlanmaması gerektiğini bildiği için bu kararı zaten uygulamadığını kaydetti.

Etiketler: almanya, başarörtüsü
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