Almanya'da Audi tesislerinde arama

Almanya'da Münih Savcılığı, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden soruşturmada Audi şirketinin iki tesisinde ve Baden-Württemberg eyaletindeki bir evde arama yapıldığını açıkladı.

Yapılan bu aramaların odağında Avrupa pazarına yönelik üretilen 3 litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın kullanılması var.

Soruşturma ise 2009’dan beri Avrupa ve ABD’de satılan en az 210 bin aracı kapsıyor. Aramalarda 18 savcı ile Baden-Württemberg ve Bavyera polisi görev yaptı.

Audi tesislerinde 2017’nin mart ayında da polis tarafından arama yapılmıştı.

Kaynak: AA