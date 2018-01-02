Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin Twitter hesabına erişim engeli

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) meclis grup başkanı Beatrix von Storch'un hesabını, nefret içerikli paylaşımda bulunma yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 12 saat askıya aldı.

Twitter hesabı askıya alınan Storch ise Facebook hesabından, ''Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor'' yazdı.

Storch, Kuzey Ren Vestfalya polis teşkilatının yılbaşı gecesi başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstererek, ''Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: AA