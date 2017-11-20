Almanya'da Arakanlı Müslümanlar için yardım etkinliği düzenlendi.

Arakan temalı fotoğraf sergisinin yanı sıra Arakan'ın tarihi ve bölgedeki zulmü anlatan belgesel gösteriminin de yapıldığı etkinliğe, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve hayırseverler katıldı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, kurum olarak her zaman mazlum ve mağdurlara el uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Aydın, "Arakan'da uzun yıllardır süren bir katliam var. Bizler bu katliama 'kör ve sağır' kalamayız. Bu kardeşlerimize orada yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yapılan zulme 'dur' demek için buradayız. Arakan'a yönelik Avrupa'nın 12 bölgesinde organize ettiğimiz etkinliklerle Avrupalı hayırseverlerin dikkatini Arakan'a çekmek istedik." dedi.

Yardımların ilk bölümünün geçen hafta ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Musab Aydın, şunları kaydetti:

"Ekibimiz geçen hafta Bangladeş'e giderek, burada kamplarda kalan Arakanlı mağdurlara ulaştı ve bizlere emanet edilen bağışları Arakanlı mültecilere teslim etti. Bizler de ekibimizin çektiği videoları programda katılımcılarımızla paylaştık. Hayırsever vatandaşlarımızın da Avrupa'nın pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz programlara ilgisi yoğun oldu. Bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum."

Elde edilen gelirin tamamının Arakanlı Müslümanlar için kullanılacağı etkinlik sonunda, Arakan'da çekilen fotoğraflarlardan oluşan özel panolar açık arttırmayla satıldı.

AA