Almanya'da Arakanlı Müslümanlar için çadır kuruldu

Almanya'da faaliyet gösteren Umut Yıldızı Derneğinin Başkanı Kamil Altay, Duisburg'taki Düsseldorfer Caddesi'nde kurulan, "Vahşet Çadırı" ismini verdikleri çadırın üç gün boyunca gece gündüz açık kalacağını söyledi.

Çadırda, Arakanlı Müslümanların yaşadıkları zulmü insanlara anlatacaklarını ve bölgeden gelen fotoğrafları sergileyeceklerini ifade eden Altay, "Arakan'da binlerce Müslüman katlediliyor, çocuklar paramparça ediliyor, kadınlar tecavüze uğruyor ve tüm dünya buna seyirci kalıyor. Devletimizin gayretiyle Bangladeş kapılarını açtı ve bazı sığınmacıların geçişini sağladı fakat o sınıra ulaşamayan binlerce kadın ve çocuk hala bu zulmü yaşıyor, hala katlediliyor." dedi.

Çevre şehirlerde hatta yakın ülkelerde yaşayan herkesi çadıra gelip eyleme destek vermeye davet eden Altay, "Tüm dünya susuyorken şimdiye kadar burada en ufak bir eylem ve protesto yapılmamışken biz bu çadırı kurarak Arakan'daki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçladık. Çadırımız küçük çaplı olabilir ama buranın kurulma amacı çok kutsal." ifadesini kullandı.

Altay, dernek olarak daha önce de benzer protestolar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde gençlik dairelerinin koruma altına aldığı Türk kökenli çocukların hakları ve öz değerlerini korumaya yönelik ilk kez çalışma başlatan, Dünya Koruyucu Aile Günü'nü kutlayan ve resmiyet kazanması için girişimde bulunan derneğiz. Almanya'nın KRV Eyalet Parlamentosu önünde 30 gün, Avrupa Parlamentosu önünde bir hafta gece gündüz, Türk ve göçmen kökenli çocukların haklarına dikkati çekmek amacıyla çadır kurmuştuk. Herkesi bu konularda duyarlı olmaya çağırıyoruz."