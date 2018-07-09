Almanya'da anketlerde aşırı sağcı partinin oyları yükseliyor

"Bild am Sonntag" gazetesinin Emnid şirketine yaptırdığı ankete göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı geçen haftaya göre yüzde 3 artarak yüzde 17 ile rekor seviyeye ulaştı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları ise bir hafta öncesine göre yüzde 2 azalarak yüzde 17’ye geriledi. Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı ise yüzde 2 düşerek yüzde 30 olarak ölçüldü.

Ankete göre diğer muhalefet partilerinin oy oranları değişmedi. Yeşiller yüzde 12, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti yüzde 9’da kaldı.

Özel televizyon kurumları RTL ve N-TV’nin Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankette de CDU/CSU’nun oyları yüzde 30, SPD’ninkiler yüzde 17 olarak ölçüldü.

Ana muhalefet partisi AfD’nin oy oranı bu ankette yüzde 16 olurken, Yeşiller'in oy oranı yüzde 13, FDP yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 9 olarak açıklandı.

Hükümetteki partilerin oy oranının düşmesinin, geçen haftalarda sığınmacı konusunda yaşanan hükümet krizden kaynaklandığı yorumu yapılırken, bu krizin AfD’ye yaradığı belirtiliyor.

2017’nin eylül ayında yapılan genel seçimde, CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2 ve Yeşiller yüzde 8,9 oy almıştı.

Kaynak: AA