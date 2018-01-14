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Buradasınız : » » Almanya'da "Afrika domuz vebası" endişesi

Almanya'da "Afrika domuz vebası" endişesi

Polonya ve Çekya'da virüsünün yok edilemediği "Afrika domuz vebası"nın Almanya’ya da ulaşmasından endişe ediliyor.

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Almanyada &quot;Afrika domuz vebası&quot; endişesi

Leipzig Üniversitesi Havyan Hijyeni ve Veteriner Bilimleri Enstitüsü Direktörü Uwe Truyen, Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki domuz çiftliklerinin "Afrika domuz vebasına" karşı güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştırmalarının gerektiğini belirtti.

Dışarıya karşı kapatılması gereken çiftliklere hiç kimsenin alınmamasının mantıklı bir önlem olabileceğini kaydeden Truyen, "Durum çok ciddi. Virüs Polonya ve Çekya'da yok edilemedi. Sürüler yaklaşıyor." dedi.

Truyen, vebanın Almanya'da ortaya çıkması durumunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle yapılan domuz ticaretinin de çökeceği endişesini dile getirdi.

Almanya Çiftçiler Birliği (DBV) Başkan Yardımcısı Werner Schwarz da 24 bin domuz çiftliğinin bulunduğu ülkede  salgının yayılmaması için ülkedeki yaban domuzu sayısının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Almanya’da 300-450 bin yaban domuzu bulunduğunu tahmin eden Alman Avcılar Birliği Sözcüsü Torsten Reinwald da yaban domuzlarının öldürülmesi için avcılara yönelik bürokratik engellerin kaldırılmasını talep etti.

Alman basınındaki haberlerde, Afrika domuz vebası salgının ilk kez 2007’de Gürcistan’da ortaya çıktığı, 2014’e kadar Ukrayna ve Baltık ülkelerinden Polonya’ya kadar ulaştığı, son olarak da Çekya’da yaban domuzlarında tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika domuz vebası, almanya, polonya, çekya
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