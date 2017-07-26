  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Almanya'da afet alarmı

Almanya’da 2 gündür etkili olan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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Almanyada afet alarmı

Almanya’da 2 gündür etkili olan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Aşağı Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde yoğun yağış nedeniyle sokakları, tren istasyonları ve binaları su bastı, bazı bölgelerde ise dereler taştı.

Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Goslar Belediyesi Sözcüsü Michael Weihrich, kentte afet alarmı verildiğini ve afet kontrol merkezinin çalışmalara başladığını açıkladı.

Weihrich, tüm ekiplerin görevde olduğunu belirterek, “Durum çok ciddi” dedi.

Gifhorn polisinden yapılan açıklamada da, bölgede bir otel ve yaşlılar yurdunun tahliye edildiği ve çok sayıda karayolunun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Bad Harzburg kentinde ise rayların ve tren istasyonun sular altında kaldığı ve bu nedenle seferlerin durdurulduğu aktarıldı.

Hildesheim itfaiyesinden yapılan açıklamada da, bu bölgede derelerin taşmasına karşı önlemler alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Yoğun yağışların yaşandığı bölgelerde çok sayıda ağacın devrildiği ve baskınlara karşı önlem alınmaya çalışıldığı vurgulandı.

Almanya'nın doğusunda yağışların devam etmesi bekleniyor.

Etiketler: almanya, almanya yağış
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