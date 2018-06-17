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Almanya'da açıktan okunan ezan dinleyenleri duygulandırdı

Minare yapımına müsaade edilen ancak ezanın açıktan okunmasının yasak olduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de minareden okunan ezan, dinleyen herkesi duygulandırdı.

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Almanyada açıktan okunan ezan dinleyenleri duygulandırdı

Başkent Berlin’in "Küçük İstanbul" olarak isimlendirilen Kreuzberg semtinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı faaliyet gösteren Fatih Camii’nde, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen cadde şenlikleri kapsamında minareden ezan okunması, dinleyenleri duygulandırdı.

Fatih Camii din görevlisi Ali Kaya bölge makamlarından izin almadan ezan okuduklarını, şenliğin güvenliğini sağlayan polislerin de okunan ezana müdahalede bulunamadıklarını söyledi.

Kaya, şunları söyledi:

“Cadde şenliği kapsamında bir yıl camimize devam eden ve başarılı olmuş talebelerimiz için de düzenlediğimiz merasimde ilahiler ve Kur’an-ı Kerim okuduk. Namaz vakti gelince de minareye çıkarak öğlen ezanını açıktan okuduk. Dinleyenler çok duygulandı. Bir ilk oldu. Türkler ve Almanların gözlerinin dolduğunu gördük." 

Kaynak: İHA
 

Etiketler: Fatih Camii, almanya
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