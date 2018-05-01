Almanya'da 54 bin öğrenci İslam dersi alıyor

Almanya'da Medya Entegrasyon Hizmetleri (Mediendienst Integration) isimli kuruluşun yayınladığı raporda, 2017-2018 okul döneminde İslam'la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısının 54 bin olduğu açıklandı. Raporda, bu rakamın 2015-2016 yılında 42 bin civarında olduğu belirtildi.

Almanya’nın 16 eyaletinden elde edilen verilere dayanarak hazırlanan rapora göre, ülke çapında 54 bin öğrenci yaklaşık 880 okulda İslam'la ilgili din dersi alıyor. Buna ek olarak yaklaşık 800 öğrenci de Alevilik ile ilgili din dersi alıyor.

Rapora göre, Almanya'da dokuz eyalette okullarda genel İslam din dersi verilirken, iki eyalette öğrenciler mensup oldukları mezhebe göre din dersi alabiliyor. Ülkenin beş eyaletinde ise İslam'la ilgili hiçbir ders verilmiyor.

Müfredatın oluşturulması eyaletlere göre farklı

Kuzey Ren-Vestfalya'da yarısı eyalet Kültür Bakanlığı tarafından atanan temsilcilerle diğer yarısı Müslüman dernekleri temsilcilerinden oluşan kurul, okullarda okutulacak din derslerinin içeriği ve bu dersleri kimin vereceğine karar veriyor. Baden-Württemberg eyaletinde Müslüman derneklerinin de temsil edildiği kurul, okul aile birliklerinin yürüttüğü projelere eşlik ediyor.

Mezhebe göre din dersi

Hamburg ve Bremen'de öğrencilerin bağlı olduğu mezhebe göre din dersi veriliyor. Hamburg'da bu dersler Protestan Kilisesi tarafından organize edilirken, Bremen'de bu görevi eyalet yönetimi üstleniyor. Almanya’nın doğusunda yer alan Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde ise İslam'la ilgili ders verilmiyor.

Kaynak: TRT Haber