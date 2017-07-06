  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Almanya'da 15 Temmuz Programı'na skandal engel

Almanya'nın Hamburg kentinde 10 Temmuz'da yapılması planlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nın engellendiği bildirildi.

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Almanyada 15 Temmuz Programına skandal engel

Almanya'nın Hamburg kentinde 10 Temmuz'da yapılması planlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nın engellendiği bildirildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg Bölge Başkanı Mustafa Bahtiyar yaptığı yazılı açıklamayla, ellerinde olmayan sebeplerden Hamburg'da yapılması öngörülen anma programını iptal etmek zorunda kaldıklarını, bu durumdan dolayı üzüntülü olduğunu ifade etti.

"15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nı yapmak istediğimiz Laeiszhalle adlı salon ile yapılan sözleşmemiz Alman makamları tarafından yapılan yoğun baskılar nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesini kullanan Bahtiyar, kentte başka salon bulma çalışmalarının da yine aynı sebepten sonuçsuz kaldığını aktardı.

Bahtiyar, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ile yaptıkları istişareler neticesinde anma programının başka bir bölgeye aktarıldığını kaydetti.

Etiketler: almanya, hamburg, 15 temmuz, darbe girişimi, fetö, PDY
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