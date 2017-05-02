Almanya'da 1 Mayıs gösterilerinde olaylar çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin ve çeşitli kentlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde çıkan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg semtindeki Oranienplatz Meydanı'nda sol grupların çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Reichenberger Caddesi ve Pannier Caddesi'nden Spreewaldplatz Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericilerin bir bölümünün yüzlerini kapattığı yürüyüş sırasında polislere bazı binalardan ve yürüyüşe katılanlar tarafından şişe ve maytap atıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Spreewaldplatz Meydanı'nda da polislerle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, şişe fırlatan göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiye gözaltı işlemi uyguladı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşte polislere helikopter de havadan destek verdi, ekipler çok sayıda kamerayla da kayıt yaptı.

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göstericilerin polise sopalarla saldırdığı belirtilerek, bu kişilere karşı biber gazı kullanıldığı ve müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Gösteride Berlin ve diğer eyaletlerden 5 bin 400 polisin görev aldığı öğrenildi.

Halle kentinde aşırı sağcılar gösteri yaptı

Saksonya eyaletinin Halle kentinde de yüzlerce aşırı sağcının yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gösteri yaptığı bildirildi.

Çok sayıda kişinin de karşıt gösterilere katıldığı ifade edilerek, protestocularla polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedildi. 5 polisin yaralandığı olaylarda güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı, göstericilerden de yaralananlar olduğu aktarıldı.

Thüringen eyaletinin Apolda kentinde de 100 ila 150 aşırı sağcının polise taş ve meşalelerle saldırdığı belirtildi. Olayda yaklaşık 100 aşırı sağcının gözaltına alındığı ifade edildi.

Stuttgart kentinde sol grupların düzenlediği gösteri sırasında da bir kadın polisin göstericilerin saldırısına uğrayarak yaralandığı bildirildi. AA