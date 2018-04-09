Almanya: Zehirli gaz kullananlar cezalandırılmalı

Almanya hükümeti, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısını sert dille kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki basın toplantısında, Esed rejiminin yaklaşık 1 yıl önce de kendi halkına yönelik kimyasal silah saldırısında bulunduğunu hatırlatarak şu ana kadar yapılan araştırmaların Duma'daki son saldırıların da Esed rejimi tarafından düzenlendiğini gösterdiğini belirtti.

İnsan hayatını hiçe sayan saldırılarla ilgili haber ve görüntülerin herkesi etkilediğini ifade eden Seibert, "Federal hükümet, kimyasal gaz kullanımını şiddetle kınamaktadır" dedi.

"Sorumlular cezalandırılmalı"

Duma'da yaşayanların hafta sonu boyunca Esed rejiminin ve destekçi ülkelerin aralıksız süren bombardımanlarına maruz kaldıklarını anlatan Seibert, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

"Rejimin tutumu iğrenç ve insani devletler hukukunun temel kurallarını ihlal ediyor. Bu cezasız kalmamalı. Zehirli gaz kullanımının ve sivil tıbbi altyapının kasten bombalanmasının sorumluları cezalandırılmalı."

Sözcü Seibert, Esed rejiminin en büyük destekçisi olarak Rusya'nın da BM Güvenlik Konseyindeki tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

''Rusya'nın yapıcı bir şekilde kimyasal gaz saldırılarının araştırılmasına katkı sağlaması gerekiyor. Rusya, BM Güvenlik Konseyinde kimyasal saldırıların araştırılmasına karşı olan tutumunu değiştirmeli."

"Rusya ve İran çaba harcamalı"

Rusya ve İran'ın, Esed rejiminin saldırılarını durdurma konusunda çaba harcamaları ve Suriye çapında ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına uymaları gerektiğini belirten Seibert, "Esed rejimi, acımasız tutumunu ve ihtilafın sadece askeri olarak çözülmesi yönündeki çabalarını Rusya ve İran'ın desteği olmadan bu kadar uzun süre sürdüremezdi" dedi.

Esed rejiminin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığı için bu silahların elinden alınması gerektiğini kaydeden Seibert, bu konuda somut bir planlarının olup olmadığı sorusu üzerine, konuyu müttefik ülkelerle görüşeceklerini açıklamakla yetindi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da bu tür saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini ve Alman hükümetinin bu yönde çaba harcayacağını söyledi.

Kaynak: AA