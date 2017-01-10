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Almanya yılın en kötü kelimesini seçti

Almanya'da geçen yılın en kötü sözcüğü "vatan haini" olarak belirlendi.

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Almanya yılın en kötü kelimesini seçti

Almanya'da 2016 yılının en kötü sözcüğünün ''vatan haini'' olduğu açıklandı.

Alman Dil Birliği tarafından belirlenen yılın en kötü sözcüğü "vatan haini''nin, Birinci Dünya Savaşı sonrası Nasyonal Sosyalistler tarafından kullanıldığına atıfta bulunuldu.

Jüri Başkanı Nina Janisch, Darmstadt'ta yaptığı açıklamada, "vatan haini" (Volksverraeter) kelimesini yılın en kötü sözcüğü seçtiklerini belirterek bu sözcüğü diktatörlerin mirası olarak nitelendirdi ve Nasyonal Sosyalizm ile bağdaştırdı.

Almanya'da bu sözcüğü aşırı sağcılar, sığınmacıların Almanya'ya gelmesini isteyen siyasetçiler için çokça kullanmıştı.

Yılın en kötü sözcükleri, 2015 yılında ''Gutmensch'' (iyi niyetli), 2014 yılında ''Lügenpresse (yalancı basın), 2013 yılında "Sozialtourismus" (sosyal turizm), 2012'de "Opferabo" (kurban aboneliği) ve 2011'de "Dönermorde" (döner cinayetleri) olarak belirlenmişti.

Etiketler: almanya, en kötü kelime, 2016
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