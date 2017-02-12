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Almanya yeni cumhurbaşkanını seçti

Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

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Almanya yeni cumhurbaşkanını seçti

Almanya'da 16. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ülkenin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya'da cumhurbaşkanını belirleyen Federal Meclisin (Bundestag) 630 milletvekilinin yanı sıra eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafından Berlin'deki Reichstag binasında yapılan seçimde Steinmeier, ilk turda bin 239 geçerli oyun 931'ini alarak 5 yıllık süre için Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Steinmeier görevine 19 Mart'ta başlayacak.

Bin 253 delegenin katıldığı ve 14 oyun geçersiz sayıldığı oylamada, Sol Parti adayı Christoph Butterwegge 128, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternativ (AfD) partisinin adayı Alfred Glaser 42, Hür seçmenlerin adayı Alexander Hold 25 ve Korsanlar Partisi'nin adayı Engelbert Sonneberg de 10 oy aldı, 103 delege çekimser oy kullandı.

Aralarında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın da bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin izlediği oylamayı Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ve eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff de davetlilerle tribünden takip etti.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert oylama öncesinde yaptığı konuşmada hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Gauck kurul tarafından ayakta alkışlandı.

Eyalet meclislerinin belirledikleri delegeler arasında Federal Seçiciler Kurulunda kamuoyunda tanınan isimler de oy kullandı.

Oy kullananlar arasında Alman Milli Takımının teknik direktörü Joachim Löw, Türk asıllı yazarlar Feridun Zaimoğlu ve Ranan Demirkan, şarkıcı Peter Maffay, futbol hakemi Bibiana Steinhaus gibi isimler de yer alıyor. AA

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