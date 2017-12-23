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Buradasınız : » » Almanya ve Fransa'dan Ukrayna açıklaması

Almanya ve Fransa'dan Ukrayna açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Minsk Anlaşması'na uyulması gerektiğini söyledi.

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Almanya ve Fransadan Ukrayna açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın açıklaması düzenledi. İkili açıklamada, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının bir ifadesi olarak Minsk Anlaşması’nın tümüyle uygulanması gerektiğini belirtti.

"Taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli, imzaladıkları anlaşmaları uygulamalı"

Merkel ve Macron, ihtilafın barışçıl çözümünden başka bir alternatifin bulunmadığına dikkat çekti. İki lider, Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalerinin arttığını, bundan en fazla halkın etkilendiğini belirterek halkın acılarının azalması için tarafların sorumluluklarını yerine getirmeleri ve imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısı yaptı.

"Bu anlaşmanın ivedilikle uygulanması lazım"

Üçlü temas grubunda 380’e kadar tutuklunun değişimi konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade eden liderler, "Bu anlaşmanın ivedilikle uygulanması lazım. Bu, Minsk Anlaşmasının uygulamasında bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ve Fransız liderler, kırılgan güvenlik durumu göz önüne alındığında ateşkesin istikrarlı hale gelmesi için acil ve denetlenebilir adımların atılmasını istedi.

Ukraynalı ve Rus subaylarının yer aldığı Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin (JCCC) ateşkes anlaşmalarında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine destek verilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Merkel ve Macron, Rus subaylarının yeniden JCCC’ye dönmelerini talep etti.

AGİT gözlemcilerinin görevine saygı duyulması gerektiğini de belirten iki lider, bölgedeki durumun yanı sıra tarafların taahhütlerini uygulamalarının dikkatli şekilde takip edileceğini kaydetti.

Minsk Anlaşması 

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderleri arasında 15 Şubat 2015'te yürürlüğe giren Minsk Anlaşması Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması amacıyla imzalanmıştı.

Anlaşma, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde ateşkesin uygulanması, bölgedeki ağır silahların geri çekilmesi, bölgeye insani yardım ulaştırılmasında kuruluşlara destek olunması ve bütün yasadışı grupların silahsızlandırılması gibi maddeleri barındırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Merkel, Macron
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