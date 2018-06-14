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Almanya, Tegel Havalimanı'nı kapatacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Tegel Havalimanı, Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) hizmete girdikten sonra kapatılacak.

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Almanya, Tegel Havalimanını kapatacak

Berlin Eyalet Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, eyalet hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden 90 milletvekili havalimanının kapatılması yönünde oy kullandı.

Muhalefetteki 59 milletvekili ise havalimanının kapatılmasına karşı çıktı.

Yasal ve maddi sebepler gerekçe gösterildi

Berlin'in güneyinde yapımı devam eden BER açıldıktan sonra Tegel Havalimanı'nı kapatmak isteyen eyalet hükümeti, Tegel Havalimanı'nın kapatılmasına yasal ve maddi sebepler gösterdi.

Muhalefet partileri ise hükümeti halkın iradesine saygı duymamakla suçladı.

Eylül 2017'de Tegel Havalimanı'nın açık kalıp kalmaması konusunda yapılan halk oylamasında Berlinlilerin yüzde 56,4'ü havalimanının açık kalması yönünde oy kullanmıştı.

Bundan 6 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER'in ise Ekim 2020'de hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, Tegel Havalimanı, Berlin
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