Almanya, Suriyeli mültecilerin mülklerini tehlikeye atan kararnameye tepkili

Alman Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, kararname nedeniyle son derece endişeli olduklarını belirterek, Suriye rejimi ve müttefiklerinin bilinçli bir şekilde muhalif bölgeleri abluka altına aldığını, bombaladığını, insanları açlığa terk ederek, evlerini terk etmeye zorladığını söyledi.

Seyirci kalmamız beklenemez

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 11 milyonu aşkın Suriyelinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve beş milyon kişinin yurt dışına kaçtığını hatırlatan Demmer, "Şimdi ise derme çatma bahanelerle ülkeden kaçmış insanların malı mülkü ellerinden alınmaya çalışılıyor" dedi. Hükümet sözcü vekili, bu durumun sığınmacıların ülkelerine dönmelerini zorlaştıracağını da belirterek, "Rejimin bu girişimi karşısında seyirci kalmamız beklenemez" diye konuştu. Alman hükümetinin konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM'ye üye ülkelerle görüşmeler yürüttüğü de bildirildi.

30 gün içinde kanıt isteniyor

Güney Alman Gazetesi Süddeutsche Zeitung, Suriye Devlet Başkanı Esed'in 4 Nisan'da imzaladığı bir kararnameyle hükümete yeni imar planları yapma yetkisi verdiğini, resmi kadastrosu bulunmayan ya da savaşta tahrip olan yapıların durumunun söz konusu bölgelerdeki uzman komitelerinde açıklığa kavuşturulacağını bildirmişti. Kararnameye göre, imar planının oluşturulması sonrasında arazi, bina ve daire sahiplerinin 30 gün içinde söz konusu mülkün kendilerine ait olduğunu gösteren kanıt ibraz etmesi gerekiyor.

Esed'in kararnamesinden ağırlıklı olarak Halep, Şam, Humus gibi büyük kentlerin dış mahalleleri ya da kent yakınlarındaki arazilerin etkileneceği belirtiliyor. 2011 yılı Mart ayında başlayan iç savaş süresince 5 milyon 100 bin Suriyeli yurtdışına kaçarken, 6 milyonu aşkın Suriyeli ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.