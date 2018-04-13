Almanya Suriye kararını verdi: Saldırının bir sonucu olmalı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın Rusya üzerindeki politik baskıyı sürdürebilmek için yapabileceği her şeyi yapacağını açıkladı.

Almanya, katılmayacağını açıklamıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata katılmayacağını ancak kimyasal silah kullanımına izin verilmeyeceği yönündeki diğer her türlü çabaya iştirak edeceğini söylemişti.

Fransa, kanıtların teyit edilmesini bekliyor

ABD, İngiltere ve Fransa arasında görüşülen "Suriye'ye karşı operasyon kararı" ile ilgili dün açıklama yapan Macron, "Esed rejimine ait hedeflere saldırıp saldırmamaya, gerekli tüm bilgiler toplandıktan sonra karar vereceğiz. Gereken kararları zamanı gelince, en yararlı ve etkin olacağını düşündüğümüzde alacağız" dedi ve hepsinden önce alınan istihbaratın teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye yakından izliyor

Türkiye’de de bu açıklamalar, yakından izleniyor.

Ancak Türk hükümetinin endişesi kimin ne söylediğinden çok, bu söylenenlerden asıl olarak kimin etkileneceğiyle ilgili.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılıklı açıklamaları bilek güreşine benzetti. Asıl olanın kimyasal saldırıların engellenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Artık Suriye ve Irak’ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz.”

Başbakan Binali Yıldırım da ABD ve Rusya’yı sokak kabadayılarına benzetmişti. Onun odağında da tüm bu politikaların sonunda zarar gören siviller vardı:

“Yaptıkları ne? Tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak bu millet? Efendim, 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor, 'Benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım.' 'Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası... Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar ama sonucu kim ödüyor, bedeli kim ödüyor? Garip gureba. Sivil insanlar ödüyor.”

Kaynak: TRT Haber, Reuters