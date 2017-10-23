Almanya: Silahlarımız Irak ordusuna karşı kullanılmadı

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, Berlin'deki basın toplantısında, DEAŞ'a karşı mücadele için sürdürülen ve bir hafta ara verilen 'Peşmergelerin savaş eğitimi'ne dün yeniden başladıklarını belirtti.

Flosdorff, "Şu an 400 Peşmerge eğitimde." dedi.

Bir gazetecinin, Peşmergelere verilen Alman silahlarının Irak askerlerine karşı kullanıldığı iddialarını gündeme getirmesi üzerine Flosdorff, bölgedeki gelişmeleri cidiyetle izlediklerini ifade etti. Flosdorff, şunları belirtti:

"Geçen cuma günü yeniden çatışmalar oldu, küçük çaplı, bu doğru. Bu konuda medyada yer alan haberlerin aksine orada Milan tipi Alman tank savar füzelerinin kullanıldığına dair bir işaret yok. Eğer Alman silahlarına sahip Peşmergeler orada bulunduysa bu mümkün olabilir. Ancak bu konuda da Kerkük'te hala DAEŞ güçlerinin bulunduğuna dikkati çekmek isterim."

Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Flosdorff, "Burada öncelikle, Irak askerlerinin Alman silahlarıyla öldürüldüğüne dair güvenli bir bilgi olmadığını söylemek isterim. Bu konuda araştırma da yapıldı." diye konuştu.

Irak merkezi yönetimi, geçtiğimiz hafta Irak hükümetine bağlı askeri birliklerin bulunduğu alanlara, Peşmergenin Alman yapımı termal füzelerle saldırdığını açıklamıştı.

Kaynak: AA