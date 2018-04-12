Almanya sığınmacıların hayatını zorlaştırıyor

Alman ARD televizyonunun haberine göre, bazı Suriyeli sığınmacılara Türkiye'ye yolculuklarında eşlik eden muhabirler, televizyonda insan kaçakçılarıyla yaptıkları söyleşilere de yer verdi.

Adı gizli tutulan bir kaçakçı, Türkiye'ye her gün yaklaşık 50 kişi götürdüğünü ve bunların çoğunluğunun Suriyeli olduğunu iddia etti.

4 bin sığınmacı kayıplara karıştı

Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) verilerine göre, geçen yıl ikametgahını değiştiren 4 bin Suriyelinin yeni adresi bilinmiyor.

Almanya’da oturma izni olan Suriyelilerin, karayoluyla diğer AB ülkelerine seyahatleri mümkün olduğu için, Türkiye’ye geri dönen Suriyelilerin kesin sayısı hakkında bir istatistik bulunmuyor.

Almanya, ailenin korunmasına değer vermiyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Almanya Temsilcisi Dominik Bartsch, münferit bazı olaylardan haberi olduğunu açıklarken, böyle bir durumun yaşanmasının Almanya'nın, ailenin korunmasına yeterli değeri vermediğini gösterdiğini söyledi.

Aile birleşimini zorlaştırdı

Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü Luise Amtsberg de Alman hükümetinin politikasını ve sığınmacılar için aile birleşiminin zorlaştırılmasını eleştirdi.

"Saçma bir durum"

Almanya’nın ve AB’nin göç krizinde Türkiye’nin yükünü azaltmak hedefiyle 2016 yılında anlaşma yaptığını hatırlatan Amtsberg, şunları söyledi:

“Şimdiyse geçici koruma verilmiş insanlar, ailelerine kavuşmak için Almanya’dan Türkiye’ye dönmek durumunda kalıyorlar. Bu saçma bir durum.”

Kaynak: AA