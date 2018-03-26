Almanya Savunma Bakanı Leyen NATO Üssü'nde

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan NATO Üssü'nde Alman askerlerini ziyareti sırasında, Afganistan'da uzun vadeli bir göreve hazırlandıklarını söyledi.
Afganistan'a yeni gönderilecek Alman askerlerinin Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği vereceğini anlatan von der Leyen, misyonun süresinin ülkedeki güvenlik durumuna bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
Von der Leyen, Afganistan'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye henüz hazır olmadığını söyledi.
Alman Savunma Bakanı Von der Leyen'in ziyaret sırasında Afgan yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA