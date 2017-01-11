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Almanya mülteciler için yardım bütçesi ayırdı

Almanya'dan 19 milyar avroluk bir bütçe mültecilerin harcamaları için ayrıldı.

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Almanya mülteciler için yardım bütçesi ayırdı

Almanya'ya geçen yılki mülteci akını, ülkeye gelen binlerce yeni kişiyi entegre etme zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Bu durum, Alman hükümetinin bütçeden mülteciler için ayırdığı payı da etkiledi.

Almanya Maliye Bakanlığından edinilen verilere göre, 328,7 milyar avroluk 2017 yılı federal bütçesinden, mültecilerle ilgili görevleri finanse etmek ve insanların kendi ülkelerinden kaçmalarına neden olan faktörleri engellemek için yaklaşık 19 milyar avro ayrıldı.

Almanya'da sosyal harcamalar bu yıl da yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. 2017'de sosyal yardım harcamalarının toplam hükümet harcamalarının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturması bekleniyor. Bu durum, federal hükümet tarafından harcanan her iki avrodan yaklaşık bir avronun sosyal yardımlara gideceği anlamına geliyor.

Büyümeyi güçlendiren alanlara harcamalar artacak

Almanya, ileriye dönük olarak özellikle büyümeyi güçlendiren politika alanlarındaki harcamaları daha da artırmayı planlıyor.

Geçen yıl 31,5 milyar avro olan yatırım harcamaları 2017'de 33,3 milyar avroya, 21,1 milyar avro olan eğitim ve araştırma harcamaları da 22,7 milyar avroya çıkacak. Ulaşım yatırımları 2016'ya kıyasla 500 milyon avro artarak 12,8 milyar avroya yükselecek. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın bütçesi 1,2 milyar avroluk artışla bu yıl 17,6 milyar avro olacak. Ayrıca, elektrikli araç piyasasını geliştirmek amacıyla bu yılki bütçeden 1,6 milyar avro ayrıldı.

Almanya’nın 2017 federal bütçesi ve 2020'ye yönelik mali planı, aynı zamanda iç ve dış güvenlik konularına da öncelik veriyor. Savunma harcamalarına ayrılan miktar, 2017'de 1,7 milyar avro artırılarak 36,6 milyar avroya çıkarıldı.

Etiketler: almanya, mülteciler, almanya maliye bakanlığı
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