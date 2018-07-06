Almanya koalisyonu "Avrupa'yı ikna" turuna başlıyor

Alman koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yasa dışı göçü önleyecek tedbirler üzerinde anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre göçmenlerin işlemleri Federal Polis Teşkilatı’nın Almanya’nın güney sınırlarındaki merkezlerinde yapılacak ve göçmenler ilk kayıtlarını yaptıkları tespit edilen ülkelere iade edilecek. İade işlemleri 48 saat içinde tamamlanacak.

Çözümün akıbeti ikili anlaşmalara bağlı

İltica talep edenlerin işlemleri Almanya'nın Avusturya sınırında yapılacak. Ancak sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları çoğunlukla Yunanistan ve İtalya’ya geri gönderilebilmeleri için, öncelikle bu iki ülkeyle anlaşmaya varılması gerekiyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, işlemlerin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ve ikili anlaşmalar kapsamında yapılacağını ve tek taraflı uygulamaların söz konusu olmadığını söyledi.

Seehofer, "geri kabulü" kabul ettirmeye çalışacak

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer'in önümüzdeki günlerde İtalya, Yunanistan, Fransa, Hırvatistan ve Macaristan başkentlerini ziyaret etmesi bekleniyor. Olası ziyaretlerde Almanya'nın yeni planının yol haritasını hayata geçirmek için bu ülkelerle ortak çıkış yolu arayacak.

SPD'nin isteği üzerine "transit merkezleri"nden vazgeçildi

SPD’nin itirazı üzerine sığınmacıların topluca tutulacakları "transit merkezlerinden" vazgeçildi. SPD, söz konusu merkezlerin sığınmacılar için insan haklarının ihlal edildiği birer gözaltı kampına dönüşmesinden endişe ediyordu. Anlaşılan metne göre 48 saat içinde sığınmacılar hakkında karar verilecek.

Kaynak: TRT Haber, Deutsche Welle