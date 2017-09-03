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Almanya-İsrail denizaltı anlaşmasında yolsuzluk iddiası

İsrail polisi, Almanya ile yapılan denizaltı anlaşmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle beş İsrailli yetkiliyi gözaltına aldı.

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Almanya-İsrail denizaltı anlaşmasında yolsuzluk iddiası

İsrail polisinin, Almanya ile yapılan denizaltı anlaşmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle beş İsrailli yetkiliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'de yayım yapan Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Almanya ile yapılan denizaltı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Eliezer Marom ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski ofis sorumlusunun da yer aldığı beş kişi gözaltına alındı.

Sanıkların, Tel-Aviv'in kuzeyindeki Lod kentinde sorgulandığı belirtildi.

İsrail'in Almanya'dan satın aldığı denizaltılarla ilgili anlaşmalarda yolsuzluk yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılması için geçen şubat ayında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Alman Spiegel dergisinde 2 Temmuz'da yer alan haberde, gizli kararlar alan Federal Güvenlik Konseyinin (Bundessicherheitsrat), Thyssen-Krupp şirketinin, Kiel kentinde inşa etmek istediği ve nükleer başlıklı füze taşıyabilen Dolphin (Yunus) sınıfı 3 denizaltının satış anlaşmasına onay verdiği ifade edilmişti.

Bu anlaşmanın gölgesinde İsrail'de yolsuzluk iddialarının bulunduğuna işaret edilerek, Netanyahu'nun avukatının aynı zamanda İsrail'de Thyssen Krupp'un hukuk danışmanlığını yaptığı kaydedilmişti. Bu durumun, İsrail ordusuna rağmen Netanyahu'nun bu anlaşmayı istemesine bir cevap teşkil edebileceği aktarılmıştı.

Etiketler: israil, almanya, denizaltı
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