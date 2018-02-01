Almanya: İşgalciliğin bedelini ödemeye hazır mısınız?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail ve Filistin'e günübirlik resmi ziyarette bulundu.

İlk olarak Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelen Gabriel, daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü.

Gabriel, Netanyahu ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını eleştirdi. Amerika'nın hiç olmadığı kadar İsrail'in tarafını tuttuğunu söyleyerek, "Ama acaba bu gerçekten iyi bir şey mi?" diye soran Gabriel, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"İsrail'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? İşgalci bir güç olmanın ve çatışmanın bedelini ödemeye hazır mısınız? Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkı vermezseniz, bu bedel her geçen gün artacak."

Gabriel, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu dile getirdiği sırada ise Netanyahu sözünü keserek, Ürdün'ün batısının güvenliğini kontrol edeceklerini, adı Filistin Devleti olsun olmasın askeri kontrolün İsrail'de olacağını söyledi.

"ABD'nin Kudüs kararı, Oslo Anlaşması'nda kabul edilenlerden uzak"

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan önce bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile Filistin Devlet Başkanı Abbas da görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Barış sürecinin halihazırda bir çıkmazda olduğunu söyleyen Abbas, bölgede kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılması için ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nden (AB) Almanya ve Fransa'nın rolüne güveniyoruz" dedi. Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına tabi, İsrail ile Filistin'in güvenlik ve istikrar içinde yaşayacağı iki devletli çözüme olan bağlılıklarını yineledi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise Ortadoğu'daki siyasi sürecin zor bir aşamadan geçtiğine dikkat çekerek, ABD'nin Kudüs kararının; barış müzakereleri dışında cereyan ettiğini, bunun da Oslo Anlaşması'nda (1993) kabul edilenlerin tamamından uzaklaşıldığına ilişkin bir izlenim verdiğini aktardı. "Kudüs'ün statüsü hakkında iki tarafın müzakere etmesi gerekiyor. Bu, dışarıdan herhangi bir tarafın dayatmasıyla olmaz" diyen Gabriel, şunları söyledi: "Bu, Almanya'nın değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin görüşü. Müzakere masasına oturulması için bir yol bulunmalı. Müzakere masasına dönmek için ABD'nin hazırlığına ihtiyaç var. Bu nedenle, ABD'nin üzerinde müzakere edebileceğimiz bir öneriyi masaya sunmasını temenni ediyoruz." "Direnişimizi kırmak istiyorlar ama başaramayacaklar"

Öte yandan Amerikan yönetimi skandal bir karara daha imza attı.

Amerikan Hazine Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Haniye'yi küresel terör listesine aldığını duyurdu. Bunun üzerine tepkisi gecikmeyen Hamas, "bu kararla direnişimizi kırmak istiyorlar ama başaramayacaklar" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin haklarını çiğneyen firmaların listesini çıkardı.

Rapora göre, Batı Şeria'da faaliyet gösteren 200'den fazla şirket, işgal altındaki Filistin topraklarına el konulmasına ve doğal kaynakların istismarına katkı sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber