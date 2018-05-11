Almanya, İran'daki firmaları için devreye giriyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, bugün Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Olumsuz sonuçları en aza indirmek için ne yapabileceğimiz konusunda ilgili bütün şirketlerle konuşmaya hazırız" dedi.

"Bunun anlamı, zararı en aza düşürmektir" diyen Altmeier, Almanya'nın ihracat garanti projesi olan Hermes sistemini değiştirmeye henüz gerek olmadığını söyledi.

"Şu anda çok değerli olan Hermes sistemini değiştirmek gerekmiyor. (Kararın) ekonomik etkilerinin neler olacağını ve Almanya'da istihdama yapacağı olumsuz etkinin nasıl giderileceğini daha yeni konuşmaya başlıyoruz" diyen Altmeier, ABD'de çalışan Alman şirketlerini koruyacak yasal yollara sahip olmadıklarını belirtti. Altmeier, "Biz şu anda İran'da faaliyet gösteren veya göstermek isteyen Alman şirketlerine yardımcı oluyoruz ve kanuni yollar dahil, tavsiyeler veriyoruz" diye konuştu.

Altmeier, İran hakkında ABD ile yaşanan gerginlik konusunda da "Durum (ABD'nin açıkladığı) çelik ve alüminyum gümrük vergileriyle ilgili ticaret savaşı gibi. Bir tırmanma sarmalına girmekten kaçınmalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle dün yaptığı telefon konuşmasında, Tahran kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece nükleer anlaşmayı destekleyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir gün önce konuştuğu Ruhani'ye aynı mesajı vermişti.

Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın nükleer programı ve Suriye ile Yemen'deki bölgesel faaliyetleri konusunda geniş kapsamlı müzakereler yapılmasını istiyor.

Kaynak: TRT Haber