  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya ile Ürdün arasında 'askerlerin statüsü' anlaşmazlığı

Almanya ile Ürdün arasında 'askerlerin statüsü' anlaşmazlığı

Almanya'nın, İncirlik üssünden çekerek Ürdün'de konuşlandırmaya başladığı askerleri için dokunulmazlık istediği, ancak bu konuda Ürdün yönetimiyle anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanya ile Ürdün arasında askerlerin statüsü anlaşmazlığı

Der Spiegel dergisinin, "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla yayınladığı haberde, Almanya ile Ürdün arasında, bu ülkede konuşlandırılmaya başlanılan askerlerin statüsü konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Alman hükümetinin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlandıracağı yaklaşık 250 asker için tümüyle dokunulmazlık elde etmeye çalıştığı, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü "kuvvetlerin statüsü anlaşması" müzakerelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Şeriatın Ürdün hukuk sisteminin kaynaklarından biri olması ve ülkede uygulanan idam cezasının Berlin’de hassasiyete yol açan konular olduğuna işaret edildi.

Haberde, Alman hükümetinin geçen yıl bir grup Alman askerinin Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin de benzer bir sorun yaşadığı, bu ihtilafın, "bir Alman askerinin Katar’da suç işlemesi durumunda hemen ülkesine gönderilmesi" şeklindeki düzenlemeyle aşıldığı hatırlatıldı.

Etiketler: almanya, ürdüm, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER