Almanya İçişleri Bakanlığı: PKK/PYD'lilerin Almanya'daki saldırıları kabul edilemez

Önce camiler ardından havalimanı...

Almanya'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları şiddet eylemlerini artırdı.

Olaylara tepki ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık Sözcüsü Johannes Dimroth, "Bunlar kabul edilemez. Bunlar suç olaylarıdır. Suçtan konuşuyorsak yargının harekete geçmesi lazım" dedi.

Almanya'nın Minden kentindeki Yeşil Cami ile Leipzig kentindeki Eyüp Sultan Camii'ne terör örgütü yandaşları tarafından saldırı düzenlenmişti.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Camilere boya ve taş atan saldırganlar camları kırmıştı. Duvarlara ise Afrin ile ilgili yazılar yazılmıştı.

Hannover-Langenhagen Havalimanı'ndaki gösteride ise ellerinde sopa ve bez parçaları taşıyan grup, havalimanındaki Türk yolculara saldırmıştı, terör örgütü yandaşları Türk Hava Yolları'na ait gişeyi de işgal etmişti.

Kaynak: TRT Haber