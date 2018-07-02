Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in partisi CDU ile bir kez daha bir araya gelecek

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikasına dair yaşadığı görüş ayrılığı konusunda uzlaşmak için bir kez daha CDU ile görüşüleceğini söyledi.

Seehofer, Münih'te sabaha karşı yaptığı açıklamada, partisinin gece yapılan yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılacağını ve bunu üç gün içerisinde gerçekleştirmek istediğini söylediğini ifade ederek ancak şimdi CDU ile uzlaşmak için "bir ara adım" atacağını belirtti.

"Anlaşmak umuduyla bugün Berlin’de bir kez daha CDU ile görüşeceğiz" ifadelerini kullanan Seehofer, Almanya’nın çıkarı ve koalisyon hükümetinin işleyişi için tekrar görüşme yaparak CDU ile anlaşma girişiminde bulunacağını, diğer kararların bu toplantıdan sonra verileceğini kaydetti.

Sığınmacı ve iltica politikası konusunda hükümet ortağı CDU lideri Angela Merkel ile anlaşma sağlayamayan Seehofer'in, CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği ifade edilmişti. Parti yönetiminin daha sonra Seehofer’i kararından vazgeçirmeye çalıştığı vurgulanmıştı.

Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

Kaynak: AA