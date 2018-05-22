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Almanya hükümetinden İran'da faaliyet gösteren şirketlere kötü haber

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Alman şirketlerini ABD'nin İran yaptırımlarından tamamen korumak mümkün değil" dedi.

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Almanya hükümetinden İranda faaliyet gösteren şirketlere kötü haber

Passauer Neue Presse gazetesiyle söyleşi yapan Peter Altmaier, Alman şirketlerinin tedirginliğini gidermek için hükümetin neler yapabileceği sorusu üzerine, durumu değerlendirmeleri ve gelişmeleri izlemeleri için şirketlere yardımcı olacaklarını ayrıca ABD'yi muafiyetler tanımaya ve yaptırımların yürürlüğe girme tarihini ertelemeye iknaya çalışacaklarını söyledi.

Altmaier, "Elimizden nerede, ne geliyorsa yardımcı olacağız ama bu anlaşmadan tek yanlı çıkışın yarattığı sonuçlardan tamamen sıyrılmak mümkün değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkmasından sonra İran'la iş yapan Avrupa şirketleri, Amerikan yaptırımlarına maruz kalma tehdidi altında.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD'nin ülke dışında da geçerli olan yaptırımlarından AB şirketlerini ve bankalarını korumanın kolay olmadığını söylüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, iran, almanya, abd
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