Almanya hükümetinde sığınmacı krizi sürüyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüyle ilgili görüş ayrılığı sürüyor.

Görüş ayrılığının hükümetin bozulmasına yol açacağı iddialarına cevap veren Seehofer, sığınmacıların sınırlardan geri çevrilmesiyle ilgili geleceğe dönük bir çözüm bulmak istediğini belirtti.

Seehofer, "CSU'da hiç kimse Şansölye'yi devirmekle, CDU/CSU ortak meclis grubunu ayırmakla veya koalisyon dağıtmakla ilgilenmiyor" dedi.

"Bu kadınla artık çalışamam"

Almanya merkezli Welt am Sonntag gazetesi, CDU ve CSU arasındaki kavgadan dolayı hükümet krizine doğru gidildiğini, Seehofer'in yarın sığınmacıların sınırda geri çevrilmesi talimatını verebileceğini yazdı.

Seehofer'in bu talimatı vermesinin Merkel'i zor duruma bırakacağı belirtilen haberde, geçen hafta CSU yöneticilerinin bulunduğu toplantıda Seehofer'in Merkel'i kastederek, "Ben bu kadınla artık çalışamam" sözlerini iki kez tekrar ettiği hatırlatıldı.

Bu gelişmeler nedeniyle yarın CDU ve CSU'nun ayrı ayrı yapacağı toplantıların Almanya'daki hükümetin geleceğini belirleyeceği düşünülüyor.

Merkel AB liderleriyle görüşecek

Başbakan Merkel ise konunun çözümü konusunda partisinde görüşmeleri sürdürürken, diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek.

Bu ay sonunda AB Liderler Zirvesi’nde sığınmacı ve iltica konusunu masaya getirmek isteyen Merkel, yarın İtalya’nın yeni başbakanı Giuseppe Conte, Salı günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

Öte yandan Passauer Neue Presse gazetesinin Federal İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, 2018'de Mayıs ayı sonuna kadar Almanya’ya 78 bin sığınmacının geldiği belirtildi. Bu sayının nisan ayı sonunda 54 bin 790 olduğu aktarıldı.

Habere göre Almanya’da sığınma başvurusunda bulunan 18 bin kişinin daha önce başka bir AB ülkesinde kaydının bulunduğu kaydedildi.

İki lider arasındaki anlaşmazlık

Sığınmacı ve iltica konularına çözüm bulmak amacıyla geçen hafta Merkel ve Seehofer Başbakanlık binasında görüştü. Federal Meclis'te ortak bir grubu bulunan iki parti ayrı ayrı toplantılar yaptı ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Seehofer'in sığınmacı ve iltica sorunlarının çözümü konusuna hazırladığı planda, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmeleri yer alıyor.

Merkel ise plandaki bu maddelere karşı çıkarak konunun AB çerçevesinde çözülmesinde ısrar ediyor.

Kaynak: AA

