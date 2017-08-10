"Almanya, Hollanda'dan 5 milyar adet yumurta aldı"

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, fipronil adlı böcek ilacının bulaştığı milyonlarca yumurta Almanya'daki market raflarında yer aldı. Bu yumurtaların büyük çoğunluğu Hollanda ve Belçika'daki kanatlı çiftliklerinden geldi. Bazı Alman çiftlikleri de bu durumdan etkilendi.

Açıklamaya göre, böcek ilaçlı yumurta krizinin en belirgin yaşandığı ülkelerden Almanya'da 2016 yılında yaklaşık 12 milyar yumurta üretildi. Bu yumurtaların yüzde 63'ünü çiftlik yumurtaları oluşturdu.

Geriye kalan yumurtaların yüzde 18'i serbest dolaşan tavuklardan, yüzde 8'i küçük grup konut sistemlerinde beslenen tavuklardan gelirken, yüzde 10'unu ise organik yumurtalar oluşturdu.

Günlük yumurta talebini karşılamak için Almanya, 2016 yılında yaklaşık 7 milyar yumurta ithal etti. Ülkenin yumurta ihracatı ise 2,2 milyar adet olarak gerçekleşti.

Yaklaşık 5 milyar adet yumurtanın ithal edildiği Hollanda, bugüne kadar en önemli tedarikçi ülke oldu. Almanya, yumurta krizinin yaşandığı diğer bir ülke Belçika'dan ise yaklaşık 225 milyon yumurta ithal etti.

Almanya durumu ciddiye alıyor

Öte yandan, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt, geçen hafta çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak olan fipronil adlı böcek ilacının yumurtalarda tespit edildiğini ve bunu ciddiye aldıklarını açıklamıştı.

Almanya'daki büyük süpermarketler fipronil içeren maddeyi kullandıkları şüphesi bulunan tesislerden sağlanan veya Hollanda’dan getirilen yumurtaların satışının durdurulduğunu, söz konusu ürünlerin raflardan indirildiğini ve müşterilerin aldıkları yumurtaları iade edebileceklerini duyurmuştu.

Belçika’daki bir şirketin fipronil adlı böcek ilacını temizlik ürününe karıştırdığı, çiftliklere bakım sağlayan diğer bir şirketin de bu temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia edilmişti.