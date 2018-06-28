  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.608
    EURO 5.345
  • BIST 96226.99
    ALTIN 185.124
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya Genelkurmay Başkanı'ndan orduya sert eleştiri

Almanya Genelkurmay Başkanı'ndan orduya sert eleştiri

Almanya'nın yeni Genelkurmay Başkanı Ingo Gerhartz, Alman ordusunun korkunç bir sıkıntı içinde olduğunu, acilen silahlarını ve sistemlerini modernize etmesi gerektiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanya Genelkurmay Başkanından orduya sert eleştiri

Geçtiğimiz hafta Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte aralarında endüstri yöneticilerinin, askeri subayların ve milletvekillerinin olduğu 200 kişilik gruba konuşma yapan Almanya Genelkurmay Başkanı Ingo Gerhartz, Almanya ordusuna çok sert eleştirilerde bulundu.

Almanya ordusunun (Luftwaffe) "oldukça düşük bir düzeyde" olduğunu söyleyen Gerhartz, "Askerlerimiz kendi şehirlerindeki deneyimden çok daha farklı bir durumla karşılaşıyorlar. Askerlerimizi mümkün olan en iyi şekilde eğitmemiz gerekiyor" dedi.

400 saatlik inceleme 14 ay sürdü

Hava kuvvetleri sahalarını ziyaret ederek, birliklerle görüşmeler yaptığını açıklayan Gerhartz, "Uçaklar, yedek parça eksikliği nedeniyle eskiyor, topraklanıyor veya endüstri tarafından bakıma alındıkları için kapalı durumdalar. Sahada bile değiller. Eurofighter savaş jetleri üzerinde 400 saatlik bir inceleme, 14 ay sürdü ve bu kabul edilemez" dedi.

ABD'li Büyükelçi Almanya ordusunu eleştirmişti

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Berlin’in savunma harcamaları politikasını ağır bir biçimde eleştirerek, "Şu anda (Almanya’nın) hazır durumda bir ordusu yok" demişti.

"Alman yetkililer, diplomaside başarı elde etmek için arkanızda güvenilir bir askeri güç tehdidi olması gerektiğini biliyor" diye konuşan Grenell, "Bu, halihazırda Almanya’nın diplomasi diyaloğunda eksik unsurlardan biri. Zira şu anda güvenilir bir askeri güç tehdidinden yoksunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi'nin bu yorumları Berlin - Washington hattında gerginlik yaratmıştı.

"Eurofighter" avcı uçağı krizi

Alman ordusunda daha önce "Eurofighter" avcı uçağı krizi ortaya çıkmıştı.

Operasyonel hazırlıkla ilgili sorun nedeniyle uçakların kullanıma hazır hale getirilemediği Hava Kuvvetleri'nin raporunda yer almıştı.

Ordunun helikopter ve tanklarının çoğunun kullanılamaz durumda olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığı Şubat ayında ek bütçe talep etmişti.  

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Ingo Gerhartz, Genelkurmay Başkanı, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER