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Buradasınız : » » Almanya G20 zirvesine hazırlanıyor

Almanya G20 zirvesine hazırlanıyor

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 zirvesi için hazırlıklar devam ediyor.

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Almanya G20 zirvesine hazırlanıyor

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, kentte G20 zirvesi boyunca yaklaşık 15 bin polisin görev yapacağı ve bunlar için 185 bin erzak çantasının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte yakın korumalar dahil görev yapacak polis sayısının ise yaklaşık 19 bin civarında olduğu bildirildi.

Polis Sözcüsü Ralf Martin Meyer, bu görevin Hamburg tarihindeki en büyük görev olduğunu ifade etti.

Konteyner mahkemeler

G20 zirvesi nedeniyle Almanya'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 8 bin göstericinin Hamburg'a gelmesi bekleniyor.

Hamburg Savcılığı olası olaylar için geniş önlemler alındığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, konteynerlerde geçici mahkemeler kurulacak ve bu mahkemelerde 24 saat yargılama yapılabilecek.

Gazeteci ordusu takip edecek

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, G20 zirvesi için 65 ülkeden yaklaşık 4 bin 800 gazetecinin akreditasyon işlemlerini yaptırdığını ve bunun da bir rekor olduğunu söyledi.

Zirve öncesi polisten uygunsuz davranışlar

Alman medyasında yer alan haberlerde, Berlin'den destek olarak gönderilen bazı polislerin Hamburg'da kaldıkları mekanda uygunsuz davranışlarda bulunduğu, bu kişilerin Berlin'e geri gönderildiği belirtildi.

Etiketler: almanya, g20 zirvesi
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