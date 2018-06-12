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Almanya FETÖ'nün darbe girişimini kabul ediyor

Alman hükümeti, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı.

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Almanya FETÖnün darbe girişimini kabul ediyor

Alman hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, “Elimizdeki tüm bilgiler ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız.” açıklamasını yaptı.

Alman istihbarat teşkilatı BND’nin Başkanı Bruno Kahl, 15 Temmuz’dan birkaç ay sonra basına açıklamasında, darbe girişiminin ardında FETÖ’nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş, açıklama Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı.

Der Spiegel dergisi bu haftaki sayısında, Alman hükümetinin artık FETÖ’ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış, Türkiye’nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Berlin’e geçilen bir rapordan alıntılara yer veren dergi, FETÖ’nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına sızmaya çalıştığına, adeta organize bir suç örgütünü andıran tehlikeli bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, fetö, darbe, darbe girişimi
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