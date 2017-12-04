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Buradasınız : » » Almanya, FETÖ'cülere kucak açmayı sürdürüyor

Almanya, FETÖ'cülere kucak açmayı sürdürüyor

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana, diplomatik pasaport sahibi 260 Türk vatandaşı ile 508 eski üst düzey Türk kamu görevlisi Almanya'da iltica başvurusu yaptı.

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Almanya, FETÖcülere kucak açmayı sürdürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden beri diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan 768 kişinin Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre, 15 Temmuz 2016'dan 20 Kasım 2017'ye kadar diplomatik pasaport taşıyan 260 ve hizmet pasaportu taşıyan 508 kişi, Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica başvurusunda bulundu.

İltica başvurusu sayısının, diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığına işaret edilen cevapta, bunların 192’sine iltica hakkı verildiği, 209’unun da mülteci koruma kapsamına alındığı kaydedildi.

Öte yandan ekim ayında bin 59 Türk vatandaşının Almanya’da iltica talebinde bulunduğu belirtilen cevapta, ekim ayında iltica talebi karara bağlanan Türk vatandaşlarının dosyalarının yüzde 31,1'inde iltica hakkının tanındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, iltica, fetö, darbe girişimi, almanya, 15 temmuz
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