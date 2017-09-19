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Almanya eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'e iltica hakkı tanıdı

Almanya, 196 eski diplomatik pasaport sahibine iltica hakkı tanıdı. Bu kişiler arasında eski TSK mensupları ve başvuru sahiplerinin aileleri de yer alıyor.

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Almanya eski diplomatik pasaportlu 196 Türke iltica hakkı tanıdı

Almanya'nın eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'ün iltica başvurusuna onay verdiği bildirildi.

Federal İçişleri Bakanlığının Sol Partinin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtı haberleştiren Alman Haber Ajansı, 249 eski diplomatik pasaporta sahip Türk'ün 196'sına iltica hakkı tanındığını duyurdu.

Önergeye verilen cevapta, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından bu yılın eylül ayına kadar başvuruda bulunanlardan iltica hakkı tanınanlar içerisinde başvuru sahiplerinin eş ve çocuklarının da olduğu belirtildi.

Cevapta iltica başvurusu yapanlar arasında eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının da yer aldığı kaydedilirken, asker sayısına ilişkin detay verilmedi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi ocak-ağutos döneminde 8 bin 547 Türk vatandaşının iltica talebini değerlenmiş ve başvurularının dayanağı olmadığı gerekçesiyle 5 bin 40'ını reddetmişti.

Etiketler: almanya, iltica, 196 türk
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