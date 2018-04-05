Almanya, elektriğin yüzde 11,6'sını nükleer enerjiyle sağlıyor

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 11,6'sı nükleer enerji santrallerinden sağlandı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkenin toplam elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 5,1 milyar kilovatsaat artarak 654,2 milyar kilovatsaate ulaştı.

Almanya'da Baden-Württemberg, Bayern, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde 7 nükleer santral bulunuyor.

1990'da elektrik üretiminin yüzde 28'inin nükleer enerjiden karşılandığı ülkede, nükleer hala önemli bir paya sahip. Geçen yıl ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 11,6'sı (75,9 milyar kilovatsaat) nükleer santrallerden elde edildi.

Geçen yıl ülkedeki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 37 ile en büyük kısmı ise (242,2 milyar kilovatsaat) kömür santrallerinden karşılandı.

Kömürü, yenilebilir enerji kaynakları izledi. Ülkede 1990'da yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 4'ün altında iken, bu oran 2017'de yüzde 33'e yükseldi.

Geçen yıl Almanya'da doğalgazın elektrik üretimindeki payı ise yüzde 13 olarak belirlendi.

Türkiye nükleer lige girmeye hazırlanıyor

Türkiye ise nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor. Bu hafta temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı verecek Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

Kaynak: AA