Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı döner kesti

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin'de yaz şenliğine katıldı.

Şenlikte çeşitli işletmelerin kurulduğu stantları ziyaret eden Altmaier, döner üreticisi bir Türk şirketinin standında döner kesti.

Sığınmacı krizi gündemindeydi

Bir soru üzerine döneri severek tükettiğini söyleyen Altmaier, Berlin'de iyi dönerin nerede satıldığını da bildiğini söyledi.

Altmaier, ülkede iki kardeş parti Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında sığınmacı politikası konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözüme ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

2,5 yıldır aynı konu

Almanya'da nerdeyse 2,5 yıldan beri bu konunun tartışıldığından bahseden Altmaier, "Başka bir konuyu konuşmadık. Artık konunun kapatılması lazım. Başka konuları tartışmamız gerekiyor." dedi.

Almanya ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Altmaier, orta ölçekli şirketlerin önemli katkısı bulunduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini anlattı.

Merkel katılmadı

Önceki yıllarda şenliğe katılan ve burada döner kesen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu yıl koalisyon ortaklarıyla sığınmacı toplantısı sebebiyle etkinliğe katılmadı.

Kaynak: AA