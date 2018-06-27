Almanya donanması tatbikatta sınıfta kaldı

Alman donanmasının Norveç açıklarında yaptığı tatbikat, sosyal medyada alay konusu oldu. Alman fırkateyni Sachsen'den fırlatılmak istenen füze SM-2, fırlatılmak üzereyken füze yuvasında alev aldı ve ufak bir patlama yaşandı.

2 askerin yaralandığı kazada fırkateynde gözle görülür hasarın yanı sıra elektronik sistemler ve radar zarar gördü.

ABD'li Büyükelçi Almanya ordusunu eleştirmişti

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Berlin’in savunma harcamaları politikasını ağır bir biçimde eleştirerek, "Şu anda (Almanya’nın) hazır durumda bir ordusu yok" demişti.

"Alman yetkililer, diplomaside başarı elde etmek için arkanızda güvenilir bir askeri güç tehdidi olması gerektiğini biliyor" diye konuşan Grenell, "Bu, halihazırda Almanya’nın diplomasi diyaloğunda eksik unsurlardan biri. Zira şu anda güvenilir bir askeri güç tehdidinden yoksunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi'nin bu yorumları Berlin - Washington hattında gerginlik yaratmıştı.

İlk kriz değil

Alman ordusunda daha önce de "Eurofighter" avcı uçağı krizi ortaya çıkmıştı.

Operasyonel hazırlıkla ilgili sorun nedeniyle uçakların kullanıma hazır hale getirilemediği Hava Kuvvetleri'nin raporunda yer almıştı.

Ordunun helikopter ve tanklarının çoğunun kullanılamaz durumda olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığı Şubat ayında ek bütçe talep etmişti.

Kaynak: TRT Haber