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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türklerin ayrımcılığa maruz kalması utanç verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede yaşayan Türklerin günümüzde bile ayrımcılığa uğramalarının utanç verici olduğunu söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türklerin ayrımcılığa maruz kalması utanç verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere röportaj verdi.

Maas, çalışmak için Türkiye'den Almanya’ya gelen göçmenlerin ülkenin parçası olduğunu belirtti.

Ülkedeki ayrımcılığa dikkati çeken Maas, "Kendileri, ebeveynleri, hatta büyükanne ve büyükbabaları uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir” dedi.

“Yaşananlar karşısında susmamak herkesin görevi”

Maas, 25 yıl önce Solingen kentinde yaşanan faciaya işaret ederek, “Solingen’de hayatını kaybedenleri unutmamak, yaşananlar karşısında susmamak herkesin görevi." ifadelerini kullandı.

Maas, nefret ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısında bulunarak, hem Almanya'da hem de dünyada hoşgörüye, çeşitliliğe  ve insanlığa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Solingen saldırısı

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar, bir Türk ailesinin evini kundakladı. Yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetti. Facianın 25. yılında Düsseldorf kentinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın katılımıyla bir anma töreni yapılacak. Solingen'de de anma etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Heiko Maas, almanya, Solingen katliamı
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