Almanya cumhurbaşkanını seçiyor

Almanya’da Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung), yarın Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un 5 yıllık görev süresini tamamlaması ve yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından ülkenin 12. cumhurbaşkanı seçilecek.

Almanya’nın yeni cumhurbaşkanını seçecek Federal Seçiciler Kurulu, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

Böylelikle 630 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerden gönderilen delegelerle birlikte bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi pazar günü yerel saatle 14.00’te Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını seçecek.

Gauck’un yeniden aday olmayacağının açıklamasının ardından siyasi partiler bu görev için adaylar belirledi.

Steinmeier en güçlü aday

Hükümette yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier’i aday gösterdi.

Sol Partinin adayı sosyal bilimci Prof. Dr. Christoph Butterwegge ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı avukat ve siyasetçi Albrecht Glaser olurken, Hür Seçmenler (Freie Waehler) partisi için yargıç Alexander Hold cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Ayrıca “Die Partei” Başkanı Martin Sonneborn de babası Engelbert Sonneborn’u aday gösterdi. Avrupa Parlamentosu milletvekili Martin Sonneborn Kuzey-Ren Vestfalya’da Korsanlar Partisinin delegesi olarak Federal Konseyde yer alıyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisinin kendi adaylarını çıkarmayarak iktidar ortaklarının adayı olan Steinmeier’e destek vermeleri bekleniyor.

Federal Konseyde hükümet kanadının delege ve milletvekili sayısının fazla olmasından dolayı Steinmeier’in ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçicileri Kurulunda, CDU/CSU’nun 539, SPD’nin 384, Yeşiller Partisinin 147, Sol Partinin 95, FDP’nin 36, AfD’nin 35, Korsanlar Partisinin 11, Hür Seçmenlerin 10 üyesi bulunurken, Brandenburg Birliği (BVB) ve Südschleswig Seçmenler Birliği de 1’er delegeyle temsil ediliyor.

CDU’dan geçen ay istifa eden milletvekili Erika Steinbach da bağımsız milletvekili olarak kurulda yer alacak.

İlk iki turda salt çoğunluk aranacak

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk iki turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda üçüncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Ünlüler de oy kullanacak

Eyalet meclislerin belirledikleri delegeler arasında Federal Seçiciler Kurulunda kamuoyunda tanınan isimler de yer alacak.

Alman Milli Takımının teknik direktörü Joachim Löw, Türk asıllı yazar Feridun Zaimoğlu, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek, şarkıcı Peter Maffay, futbol hakemi Bibiana Steinhaus gibi isimler de cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanacaklar.

Adaylar

Hükümetin adayı Dr. Frank-Walter Steinmeier, adaylar arasında en tanıdık isim. Steinmeier, 1956 yılında Detmold kentinde doğdu. Hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998 yılında Sosyal Demokrat Partinin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta istihbarat servislerinden sorumlu müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığını yaptı. 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009’da yapılan genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı oldu. SPD bu seçimlerde yüzde 23'le tarihin en düşük oy oranını elde etmişti. Steinmeier, 2010 yılında yargıç olan eşi Elke Büdenbender’e bir böbreğini vermişti.

Sol Parti Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Almanya’nın Albersloh kentinde 1951 yılında doğdu. Siyaset bilimci Butterwegge, emekli olduğu 2016 yılına kadar Köln Üniversitesinde eğitim araştırmaları ve sosyal bilimler dalında ders verdi. Uzun süre SPD üyesi olan Butterwegge, CDU/CSU-SPD hükümetinin reform politikalarını eleştirerek 2005 yılında bu partiden ayrıldı.

AfD’nin adayı Albrecht Glaser, 1942 yılında Worms kentinde doğdu. Frankfurt Belediyesinde CDU encümeni olarak görev yapan Glaser bu partiden istifa ettikten sonra AfD’nin kurucuları arasında yer aldı. Heidelberg ve Tübingen üniversitelerinde hukuk eğitimi alan Glaser, Ludwigsburg üniversitesinde doçentlik yaptı. Glaser aynı zamanda AfD sözcü yardımcılığı görevini yürütüyor.

Özgür Seçmenlerin adayı Alexander Hold, cumhurbaşkanı adaylarının en genci. Hold, 1962 yılında Kempten'de doğdu. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde hukuk eğitimi alan Hold, 1997 yılına kadar Kempten’de savcı, daha sonra yargıç oldu. Hold televizyon kanalarında da çeşitli programlarda yer alarak tanındı.

Korsanlar Partisinin adayı Engelbert Sonneborn, partinin genel başkanı Martin Sonneborn’un babası. Engelbert Sonneborn, 1938 yılında doğdu.

Cumhurbaşkanları

Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar Theodor Heuss 1949-1959, Heinrich Lübke 1959-1969, Gustav Heinemann 1969-1974, Walter Scheel 1974-1979, Karl Carstens 1979-1984, Richard von Weizsaecker 1984-1994, Roman Herzog 1994-1999, Johannes Rau 1999-2004, Horst Köhler 2004-2010 ve Christian Wulff 2010-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan isimler olmuştu.

Christian Wulff, Aşağı Saksonya eyaletinde yaptığı başbakanlık görevi döneminde tatilde iş adamlarının evlerinde kaldığı ve düşük faizli kredi alarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 2012’nin şubat ayında istifa ettikten sonra Joachim Gauck ülkenin 11. cumhurbaşkanı seçilmişti.