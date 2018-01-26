  • 26 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.741
    EURO 4.659
  • BIST 120028.91
    ALTIN 162.816
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Camilere saldırılar konusunda bir şeyler yapılmalı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Camilere saldırılar konusunda bir şeyler yapılmalı

PYD/YPG yandaşlarının Avrupa'da şiddet eylemlerini artırmasıyla ilgili, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, camilere saldırılar konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Camilere saldırılar konusunda bir şeyler yapılmalı

PYD/YPG'li teröristler, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Avrupa'daki ibadethaneleri de hedef almaya başladı.

Son olarak Almanya'da Hannover yakınlarındaki Ulu Cami saldırıya uğradı.

Ülkedeki Müslümanlar derneklerinin temsilcileri, saldırıların arttığı dönemde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Başkanı Nevzat Aşıkoğlu, "Kendisi de bizimle söylediğimiz konulara önemli katkılar yaptı. Temennilerini dile getirdi. Özelikle camilerimize yönelik yine artış oldu. Bunu da ifade ettik endişe duyduğumuzu ifade ettik." dedi.

Almanya İslam Toplumu Başkanı Burhan Kesici ise, "Cumhurbaşkanı dinledi buna karşı bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi." diye konuştu. 

Dernek başkanları, camilere yönelik saldırıların önlenmesi için görüşmelerini sürdürecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, terör örgütü, PYD, PKK, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER