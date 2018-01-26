Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Camilere saldırılar konusunda bir şeyler yapılmalı

PYD/YPG'li teröristler, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Avrupa'daki ibadethaneleri de hedef almaya başladı.

Son olarak Almanya'da Hannover yakınlarındaki Ulu Cami saldırıya uğradı.

Ülkedeki Müslümanlar derneklerinin temsilcileri, saldırıların arttığı dönemde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Başkanı Nevzat Aşıkoğlu, "Kendisi de bizimle söylediğimiz konulara önemli katkılar yaptı. Temennilerini dile getirdi. Özelikle camilerimize yönelik yine artış oldu. Bunu da ifade ettik endişe duyduğumuzu ifade ettik." dedi.

Almanya İslam Toplumu Başkanı Burhan Kesici ise, "Cumhurbaşkanı dinledi buna karşı bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Dernek başkanları, camilere yönelik saldırıların önlenmesi için görüşmelerini sürdürecek.

Kaynak: TRT Haber