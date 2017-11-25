Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, büyük koalisyon için devreye girdi

Almanya, sonuçsuz kalan koalisyon görüşmelerinin ardından belirsizliği aşmaya çalışıyor.

Taraflardan gelen olumlu açıklamalar, "Büyük Koalisyonu" yeniden gündeme taşıdı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier devreye girerek, gelecek hafta Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'yi bir araya getirecek.

Steinmeier , 30 Kasım Perşembe günü Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ile daha önce koalisyona yanaşmayan Sosyal Demokrat Parti'yi aynı masa etrafında buluşturacak.

"Büyük koalisyon denemesi için ilk adım" olarak yorumlanan görüşmede, koalisyon krizi sonrası oluşan durum değerlendirilecek.

Çıkış için bir yol haritası oluşturulmaya çalışılacak.

Kritik buluşma öncesinde, taraflardan gelen açıklamalar Almanya'da yeniden büyük koalisyon beklentisini gündeme getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, erken seçime karşı olduğunu dile getirirken, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz da "sorumluluğun farkındayız" değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: TRT Haber