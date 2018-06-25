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Almanya, Bin Ladin'in korumasını sınır dışı edecek

Usame bin Ladin’in bir dönem korumalığını yaptığı iddia edilen ve Almanya’da yaşadığı belirtilen Tunuslu Sami A’nın gözaltına alındığı ve sınır dışı edileceği bildirildi.

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Almanya, Bin Ladinin korumasını sınır dışı edecek

Bochum Belediyesi Sözcüsü Thomas Sprenger, Alman medyasına yaptığı açıklamada, adli kontrol altında bulunan 42 yaşındaki Sami A’nın karakola geldiğinde gözaltına alındığını belirtti.

Sprenger, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) gönderdiği kararda daha önce Sami A’ya tanınan sınır dışı edilmesi engelinin kaldırdığını ifade ederek bu kararla söz konusu kişinin sınır dışı edilebileceğini, bunun Yabancılar Dairesi tarafından hazırlandığını kaydetti.

Sami A’nın 1997’den beri Almanya’da yaşadığı, 2005 yılından itibaren de eşi ve çocuklarıyla Bochum kentinde ikamet ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Usame Bin Ladin, almanya
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