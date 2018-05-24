Almanya Başbakanı Merkel’den Çin'e kritik ziyaret

ABD'nin yarattığı ticaret krizinin merkezinde bulunan Almanya ve Çin arasında atılacak yeni köprülere dair görüşmeler başladı.

Başbakan Li Keçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin bulunduğu Büyük Halk Salonu'nda Merkel'le ortak basın açıklaması yaptı. Çin ile Almanya arasında çok büyük bir ticaret potansiyeli olduğunu söyleyen Keçiang, "Çin, iki ülke arasındaki serbest ticareti destekliyor. Çin'in kapısı Almanya'ya açık ve daha da açılacak" dedi.

Finans sektörünü daha fazla yabancı yatırımcıya açmaya hazırlanan Çin, yabancı firmaların yerli firmalarla eşit şartlarda rekabet etmesine izin vereceğini açıklamıştı.

Pekin'in finans sektörünü dış yatırımcılara açma kararından memnuniyetini dile getiren Merkel, İran nükleer anlaşmasına yönelik soruya, "ABD'nin terk ettiği 2015 tarihli nükleer anlaşma, Almanya ile İran arasında devam edecek" dedi.

Pekin'de Başbakan Li Keçiang ile bir araya gelen Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşecek.

Merkel'in ayrıca bir dizi ticari anlaşma imzalaması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters