Almanya Başbakanı Merkel: Yücel'in tahliyesinden memnuniyet duydum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlediği basın toplatısında Alman Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yücel'in tahliyesini memnuniyetle karşıladığını belirten Merkel, Ankara'ya, Türkiye'de tutuklu diğer Alman vatandaşlarının yargı sürecinin de hızlandırılması çağrısında bulundu.

"Tutuklu bulunan, belki de bu kadar iyi tanınmayan, başka vatandaşlar olduğunu biliyoruz ve onlar için de anayasal yargı sürecinin hızlı ilerleyeceğini umuyoruz"

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bir yıl önce tutuklanmıştı.

Yücel'in avukatı Veysel Ok, hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yücel'in serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurmuş, Almanya Dışişleri Bakanlığı da tahliye kararını onaylamıştı.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım dün "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel konusuna değinerek, hukuk devleti kuralları içerisinde gerekenin yapılacağını söylemişti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber