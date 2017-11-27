  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Almanya Başbakanı Merkel: SPD ile koalisyon görüşmelerine hazırız

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Merkel, partisinin SPD ile koalisyon kurma hedefiyle görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Merkel: SPD ile koalisyon görüşmelerine hazırız

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller ile yapılan ön görüşmelerin geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra oluşan durumun kapsamlı şekilde analiz edildiğini ifade etti.

Almanya'da erken seçimden önce son çıkış: Büyük koalisyon

Genel seçimden sonra partisinin, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sorumluluk üstelenmeye hazır olduğunu belirten Merkel, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da ve uluslararası alanda da acil sorulara cevapların arandığını söyledi.

Kendileri için istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Merkel, "Bundan dolayı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile görüşmeler yapmaya hazırız." dedi.

Merkel, FDP ve Yeşiller ile daha önce yapıldığı gibi SPD ile de ciddi, dürüst ve başarılı olmaya dönük ön görüşmeler yapmak istediklerini dile getirdi.

Bu görüşmelerde kendileri için seçimlerden önce hazırladıkları hükümet programının önemli olduğunu da ifade eden Merkel, "Bu tür görüşmelerin uzlaşma gerektirdiğini de biliyoruz." diye konuştu.

Merkel, insanların, sorunların çözülmesini istediğini, bunun da sağlam bir hükümetin kurulmasıyla başarılabileceğini kaydetti. 

Etiketler: Angela Merkel, almanya
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