Almanya Başbakanı Merkel, Davos’ta ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı

Davos Zirvesi, liderleri karşı karşıya getirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hedefinde, ABD Başkanı Donald Trump vardı.

“Kendimizi dünyanın geri kalanından soyutlamanın, izolasyonun bizi hiç bir yere götürmeyeceğine inanıyoruz. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Çok taraflı çözüm aramalıyız, nihai olarak yalnızca tecrit ve korumacılığı geliştiren tek taraflı çözümlerden uzak durmalıyız.”

Merkel, Trump’ın bölgesel düşünerek uluslararası sorunları büyüttüğünü söyledi.

Almanya Başbakanı, son yıllarda giderek yükselen sağ popülizmin Avrupa toplumları için bir “zehir” olduğunu da söyledi.

Uluslararası toplumu çok yakından ilgilendiren bir atışmaya sahne olan Davos’ta, gözler şimdi Amerikan Başkanı Trump'a çevrildi.

Trump zirveye, Davos tarihinin en geniş Amerikan kafilesiyle gitti.

Donald Trump’ın, liderlere, “Önce Amerika” adını verdiği korumacı politikaları anlatması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber